Senior wird in Innsbruck von Bus überrollt

An einer Bushaltestelle in Innsbruck ist ein 91-Jähriger unter den fahrenden Bus geraten. Er starb bei dem Unfall.

13.10.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Bei einem Unfall in Innsbruck am Freitag gegen 11 Uhr ist ein Senior ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 91-Jährige von einem Bus überrollt.

Unfall in Innsbruck: Mann gerät unter rollenden Bus

Der Senior wartete an einer Haltestelle am Südtiroler Platz. Als der Bus an die Haltestelle fuhr, ging der Mann dem noch fahrenden Linienbus hinterher. Dabei stürzte er aus noch unbekannter Ursache.

Durch den Sturz geriet er unter das letzte Hinterrad des Busses. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ordnete eine Obduktion an.

