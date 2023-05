Tragischer Unfall in Vorarlberg - 31-Jähriger tot, 25-Jähriger schwer verletzt

Schlimmer Unfall gestern Nachmittag in Vorarlberg: Ein 31-Jähriger ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw bei Nenzing tot, ein 25-Jähriger schwer verletzt.

Wie die Landespolizei in Vorarlberg heute mitteilt, passierte der tragische Unfall gestern im Feierabendverkehr auf der L 190 zwischen Feldkirch und Bludenz. Dort war ein 31 Jahre alter Autofahrer gemeinsam mit einer Frau (29) in Richtung Feldkirch unterwegs.

In einer Kurve in Höhe Nenzing kam es laut Polizei gegen 17.30 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der von einem 30-Jährigen in Richtung Bludenz gesteuert wurde. Welcher der beiden Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn geraten war, geht aus der Polizeimitteilung nicht eindeutig hervor.

Das Auto des 31-Jährigen wurde durch die heftige Kollision von der Straße geschleudert und kam unter der Böschung im Straßengraben zum Stillstand.

Der Lkw geriet weiter auf die Gegenfahrbahn und stieß in der Folge frontal gegen ein zweites entgegenkommendes Auto, in dem ein 25-Jähriger saß. Auch dieses Auto wurde von der Straße geschoben, der Lkw kippte auf die rechte Seite und blieb quer zur Fahrbahn liegen.

31-Jähriger tot nach schwerem Verkehrsunfall gestern bei Nenzing in Vorarlberg

Beide Autofahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls in ihren Pkw eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Nenzing aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Der 31-jährige Fahrer des ersten Autos erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der ebenfalls schwer verletzte 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Krankenhaus St. Gallen in der Schweiz geflogen.

Die 29-jährige Beifahrerin und der Lkw-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in die Krankenhäuser Bludenz und Feldkirch eingeliefert, teilt die Polizei mit.

Tödlicher Unfall bei Nenzing/Vorarlberg: Drei Hubschrauber im Einsatz

Die L 190 in Vorarlberg war nach dem Unfall gestern Abend über drei Stunden lang von 17.30 Uhr bis 20.50 Uhr für Verkehr gesperrt.

Im Einsatz waren laut Mitteilung