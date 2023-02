Toter unter Lawine im Kleinwalsertal gefunden

Im Kleinwalsertal wurde am Samstag ein Mann tot unter einer Lawine gefunden. Der Vermisste wurde seit Freitagabend gesucht.

04.02.2023 | Stand: 14:11 Uhr

In Österreich ist am Samstag ein Mann tot unter einer Lawine gefunden worden. Nach dem Vermissten im Kleinwalsertal war nach Angaben der Polizei seit Freitagabend gesucht worden. Weitere Informationen zum Identität des Lawinenopfers gibt es noch nicht weil die Angehörigen noch nicht verständigt werden konnten. Dies sgate ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag gegenüber unserer Redaktion.

Vor allem in Tirol gingen zahlreiche Meldungen über Lawinenabgänge ein, zumeist wurden jedoch keine Menschen erfasst. Am Arlberg wurde die Suche nach zwei möglicherweise Verschütteten zunächst eingestellt, weil die Lage für die Bergungsmannschaften selbst kritisch war.

Erhöhte Lawinengefahr in Österreich

Starke Schneefälle und Wind haben die Gefahr ansteigen lassen. Fachleute appellierten an die Wintersportler, große Vorsicht walten zu lassen. Unerfahrene sollten die Pisten derzeit nicht verlassen. In höheren Lagen herrschte am Samstag verbreitet Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfteiligen Skala.

Auch der Straßenverkehr wurde erheblich behindert. Der ÖAMTC zählte vormittags 17 Straßensperren wegen Lawinengefahr. Auf 46 Straßenabschnitten galt Schneekettenpflicht.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.