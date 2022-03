Tourengeher stürzt auf steilem Grashang bei Schröcken ab

Erst Grashang, dann Fels, dann Schneefald. Ein Tourengeher ist bei Schröcken abgestürzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber geborgen.

26.03.2022 | Stand: 21:01 Uhr

Der 48-jährige aus Dornbirn war am Samstagvormittag mit seinen Tourenskis auf den Hochberg in Schröcken aufgestiegen. Bei der Abfahrt gegen 10.30 Uhr musste er mangels Schnee die Skier abschnallen und auf einem steilen Grashang ein Stück zu Fuß absteigen.

Dornbirn. Tourengeher verliert auf Grashang den Halt

Dabei verlor der Tourengeher den Halt, rutschte ein paar Meter den Grashang hinunter und stürzte dann über eine etwa drei Meter hohe Felswand auf ein Schneefeld. Anschließend rutschte er weitere 70 Meter auf dem Schneefeld ab. Er zog sich eine Platzwunde und Abschürfungen am Kopf zu. Der Skitourengeher trug keinen Helm. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Dornbirn geflogen.

