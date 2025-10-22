Icon Menü
Tragischer Unfall in Baumkirchen: Senior stirbt nach Sturz in Bach

Unglück in Baumkirchen

Unfall in Tirol endet tragisch: Senior stirbt nach Sturz in Bach

Im Tiroler Ort Baumkirchen ist ein Mann vergangene Woche in einen Bach gestürzt. Jetzt ist der 67-Jährige im Krankenhaus verstorben.
Von Allgäuer Zeitung
    In Tirol ist ein Mann nach einem Sturz in einen Bach im Krankenhaus verstorben. Die Polizei ermittelt zu dem Unfall.
    In Tirol ist ein Mann nach einem Sturz in einen Bach im Krankenhaus verstorben. Die Polizei ermittelt zu dem Unfall. Foto: Matthias Röder, dpa

    Nachdem er vergangenen Freitag im Tiroler Ort Baumkirchen in einen Bach gestürzt war, ist ein 67-jähriger Mann am Dienstag im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Tiroler Polizei am heutigen Mittwoch mit.

    Lokalbesucher finden Mann in einem Bach

    Zeugen hatten laut Polizei den 67-jährigen Mann am 17. Oktober gegen 19 Uhr in einem Bach liegend gefunden und sofort einen Notruf abgesetzt. Sie hatten Polizeiangaben zufolge noch vorher gemeinsam mit dem Mann in einem Lokal gesessen. Warum der Mann in den Bach gestürzt war, ist nicht bekannt.

    Senior stirbt im Krankenhaus - Polizei ermittelt zu Unfallhergang

    Beim Eintreffen der Polizeistreife waren bereits die Freiwillige Feuerwehr Baumkirchen und der Rettungsdienst, der Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführte, vor Ort. Der Mann wurde in kritischem Zustand in die Klinik Innsbruck gebracht, wo er am Dienstag, 21. Oktober, verstarb. Die Tiroler Polizei ermittelt derzeit noch zum Unfallhergang, bislang gab es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

