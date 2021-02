Trainer missbrauchte minderjährige Nachwuchskicker: Sechs Jahre Haft

Ein Fußballtrainer vergeht sich zwischen 1989 und 2005 an mehreren Jungen. Die Taten sind Jahre her - doch die Betroffenen leiden immer noch.

25.02.2021 | Stand: 06:47 Uhr

Ein ehemaliger Fußballtrainer ist wegen Missbrauchs Minderjähriger in Österreich zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der 67-Jährige wurde in Wien schuldig gesprochen, weil er fünf Jungen zwischen 1989 und 2005 teils über Jahre sexuell missbraucht hatte.

Mann gesteht die Taten, zeigt aber keine Einsicht

Er hatte die Taten zwar gestanden, aber keine Einsicht gezeigt. Er sei immer der Überzeugung gewesen, dass er den Jungen nicht geschadet habe. Fachärzte hatten bei drei der Betroffenen - inzwischen 28, 36 und 44 Jahre alt - dagegen gravierende psychische Folgen festgestellt, die mit einer schweren Körperverletzung gleichzusetzen seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Mann kündigte nach dem Urteil am Mittwoch an, er gehe in Berufung.

Auch in Marktoberdorf wurde ein Mann wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs verurteilt.