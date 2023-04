Unbekannte stehlen 300 Kilo schweren Tresor und werfen ihn neben die Straße

Im Bezirk Innsbruck-Land haben Unbekannte einen 300 Kilo schweren Tresor gestohlen. Der Schrank fand sich nun neben einer Straße liegend.

18.04.2023 | Stand: 15:34 Uhr

Einen 300 Kilo schweren Tresor haben unbekannte Täter aus einer Talstation eines Liftes im Innsbruck-Land gestohlen. Laut Polizei fand sich der ausgeräumte Schrank einige Tage später neben einer Bundesstraße.

Der Diebstahl ereignete sich bereits am Morgen des 20. Februars, wie die Polizei jetzt mitteilt. Die Täter hatten ein ebenerdiges Fenster aufgebrochen und gelangten so in das Bürogebäude. Aus diesem stahlen sie den Standtresor. Die Ermittler gehen aufgrund der Größe und des immensen Gewichts des Tresors von mindestens drei Tätern aus. Durch den Einbruch entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Tresor bei Innsbruck gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Am 6. März fand sich der beim Einbruch gestohlene Tresor im Gemeindegebiet von Zirl, neben der B171. Jetzt sucht die Tiroler Polizei nach Zeugen, die möglicherweise Personen beim Entsorgen des Tresors beobachtet hatten.

