Zwei Menschen bei Skiunfällen in Tirol und Vorarlberg teils schwer verletzt

In Tirol und Vorarlberg hat es am Montag Skiunfälle mit teils schwer Verletzten gegeben. Eine Zusammenfassung.

13.03.2023 | Stand: 19:16 Uhr

Bei Skiunfällen in Tirol und Vorarlberg am Montag wurden zwei Menschen teils schwer verletzt. Das berichtet die Polizei. Gegen 10.15 Uhr ist ein 47-jähriger Skifahrer am Hintertuxer Gletscher im Bereich der Schwarzen Pfanne in einer Linkskurve von der Piste abgekommen. Er prallte in das Absperrnetz und stürzte dann über den Pistenrand hinaus. Er blieb etwa 30 Meter außerhalb des Pistenrandes mit schweren Verletzungen im Schnee liegen. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus geflogen.

Skiunfall in Lech in Vorarlberg: Unbekannter Skifahrer gesucht

Bei einem Skiunfall in Lech in Vorarlberg gegen 15.45 Uhr wurde eine Skifahrerin verletzt. Die 62-Jährige fuhr mit ihrer Tochter im Skigebiet Lech auf der Skiroute 241 von der Bergstation Rotschrofen ins Tal. Die Piste war laut Polizei zu diesem Zeitpunkt stark verfahren und hügelig. Ein unbekannter Skifahrer, der offenbar mit den Pistenverhältnissen überfordert war, fuhr von hinten in die Skifahrerin. Daraufhin stürzte die 62-Jährige. Der unbekannte Skifahrer entschuldigte sich bei ihr und fuhr weiter. Die Pistenrettung Lech versorgte die verletzte Skifahrerin vor Ort und brachte sie anschließend mit dem Akja ins Tal.

Der unbekannte Skifahrer trug eine blaue Jacke. Er und andere Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Lech melden.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.