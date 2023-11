So sehen Sie das Wiener Neujahrskonzert 2024 live im TV und als Stream

Das Neujahrskonzert 2024 der Wiener Philharmoniker wird wieder weltweit übertragen. Alle Infos zum Konzert in Wien, Dirigent, Programm, Uhrzeit der TV-Sendung und Live-Stream.

22.11.2023 | Stand: 15:56 Uhr

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2024 wird wieder Millionen Menschen weltweit in seinen Bann ziehen. Denn wie immer wird das Konzert live im TV in mehr als 90 Länder übertragen. Wann läuft das Neujahrskonzert 2024 in TV und Mediathek? Wer ist diesmal Dirigent? Kann ich das Neujahrskonzert in Wien im kostenlosen Livestream sehen oder live im Radio hören? Und wie ist das Programm?

Hier die wichtigsten Informationen zum Wiener Neujahrskonzert 2023 im Überblick.

Sendetermin und Uhrzeit: Wann wird das Neujahrskonzert 2024 in Wien übertragen?

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird am 1. Januar 2024 ab 11.15 Uhr übertragen. Gezeigt wird das Konzert im ZDF und im ORF. Ende ist wie immer um 13.45 Uhr.

Wer wird das Neujahrskonzert 2024 der Wiener Philharmoniker dirigieren?

Christian Thielemann wird 2024 dirigieren. Der 64-Jährige ist derzeit Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden und wird in der Saison 2024/2025 als Nachfolger von Daniel Barenboim das Amt als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden übernehmen.

Thielemann ist den Wiener Philharmonikern seit langem verbunden, er dirigierte sie unter anderem schon mehrfach auf Auslandsreisen. Für ihn ist es nach 2019 das zweite Mal, dass er das Neujahrskonzert in Wien leitet. Vergangenes Jahr stand Franz Welser-Möst am Dirigentenpult.

Wie ist das Programm beim Wiener Neujahrskonzert 2024?

Hier das geplante Programm des Neujahrskonzerts in Wien:

Karl Komzák: Erzherzog Albrecht-Marsch, op. 136

Johann Strauß II.: Wiener Bonbons. Walzer, op. 307

Johann Strauß II.: Figaro-Polka. Polka française, op. 320

Josef Hellmesberger (Sohn): Für die ganze Welt. Walzer

Eduard Strauß: Ohne Bremse. Polka schnell, op. 238

Johann Strauß II.: Ouvertüre zur Operette "Waldmeister"

Johann Strauß II.: Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2

Johann Strauß II.: Nachtigall-Polka, op. 222

Eduard Strauß: Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114

Johann Strauß II.: Neue Pizzicato-Polka. op. 449

Josef Hellmesberger (Sohn): Estudiantina-Polka aus dem Ballett "Die Perle von Iberien"

Carl Michael Ziehrer: Wiener Bürger. Walzer, op. 419

Anton Bruckner: Quadrille, WAB 121 (Orchestr. W. Dörner)

Hans Christian Lumbye: Glædeligt Nytaar! Galopp

Josef Strauß: Delirien. Walzer, op. 212

Natürlich werden bei der traditionellen Zugabe "An der schönen blauern Donau" und der "Radetzky-Marsch" nicht fehlen.

Neujahrskonzert 2023 live als Stream im Internet sehen

Als kostenloser Stream im Internet ist das Wiener Neujahrskonzert über die ZDF-Mediathek zu sehen.

Gibt es auch eine Übertragung im Radio?

Natürlich gibt es das Neujahrskonzert auch im Radio. Der Bayerische Rundfunk etwa überträgt am 1. Januar 2023 live ab 11:15 Uhr in BR Klassik.

Was kostet eine Karte für das Neujahrskonzert in Wien?

Je nach Sitzplatz kostet eine Karte für das Neujahrskonzert in Wien zwischen 35 und 1200 Euro. Das Interesse an Tickets für die Wiener Philharmoniker war wie üblich enorm. Deshalb wurden die Karten über die Website der Wiener Philharmoniker wie üblich verlost - jeder sollte die gleichen Chancen haben. Wer Glück hatte, bekam dann maximal zwei Tickets zugeteilt. Die Anmeldefrist für die Verlosung endete bereits am 28. Februar.