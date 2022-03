Bregenz zeigt sich solidarisch mit den Menschen aus der Ukraine

Bregenz setzt ein Zeichen für Menschlichkeit und gegen den Krieg in der Ukraine. Der Martinsturm und das Festspielhaus leuchten in den ukrainischen Farben.

02.03.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine herrscht in Europa Krieg. Die österreichische Stadt Bregenz will ein Zeichen der Menschlichkeit und gegen den Krieg setzen. Deshalb werden der Martinsturm, das Wahrzeichen der Stadt, und das Bregenzer Festspielhaus in den Farben der ukrainischen Flagge beleuchtet, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. (Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt informieren wir laufend in unserem Newsblog.)

Ukraine-Krieg: Bregenz setzt ein zeichen der Menschlichkeit und Solidarität

In der EU werden Millionen Flüchtende aus der Ukraine erwartet. Auch Österreich hat sich zur Aufnahme geflüchteter Menschen bekannt. "Bregenz begrüßt das klare Bekenntnis durch den Bund und zeigt sich auch in dieser Angelegenheit solidarisch", heißt es in der Mitteilung. Demnach sprechen sich alle Fraktionen der Stadtvertretung für die Aufnahme Kriegsgeflüchteter aus.

"Die Menschen aus der Ukraine brauchen unsere Hilfe. Wir sehen es als unsere Verantwortung, die Fliehenden zu unterstützen und bei uns aufzunehmen. Mit der Beleuchtung des Martinsturms und des Festspielhauses wollen wir außerdem ein klares und deutlich erkennbares Zeichen gegen Krieg setzen", heißt es aus der Bregenzer Stadtpolitik.

