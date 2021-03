Unbekannte klaut körperlich behinderter Seniorin Schmuck

Eine Unbekannte hat einer körperlich behinderten Seniorin in Bregenz mehrere Schmuckstücke gestohlen und ist verschwunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

21.03.2021 | Stand: 19:16 Uhr

Eine Unbekannte hat einer körperlich behinderten Seniorin in Begrenz am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr Schmuck gestohlen, so die Polizei. Die unbekannte Frau hatte der 85-Jährigen Hilfe angeboten und war so in ihre Wohnung im Bereich der Gallusstraße gelangt, berichtet die Polizei. Dort klaute sie in einem unbeobachteten Moment mehrere Ringe, Broschen, ein Armband, eine Armbanduhr und mehrere Halsketten. Anschließend verließ sie die Wohnung. Eine genaue Beschreibung des Schmucks und eine Angabe der Schadenshöhe ist laut Polizei derzeit nicht möglich.

Nach Schmuckdiebstahl in Bregenz sucht die Polizei Hinweise

Die Polizei beschreibt die Unbekannte als: Etwa 60 Jahre alt, korpulent, eher ungepflegtes Aussehen, ausländlischer Akzent - vermutlich südländischer Herkunft - dunkle, schulterlage Haare. Sie trug eine schwarz-weiß karierte Hose und eine dunkle Winterjacke. Sie gab an, als Putzfrau zu arbeiten und im Bereich Bregenz-Vorkloster zu wohnen.

Zeugen, die Hinweise zu der Täterin liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bregenz zu melden. Die Polizei rät in solchen Fällen, immer nach einem Ausweis zu fragen oder bei Unsicherheit die Polizei zu verständigen.

Lesen Sie auch: Polizei nimmt Auto und Kleidung der Luxusuhren-Räuber unter die Lupe