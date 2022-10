Schwer beschädigt hat ein Unbekannter ein Altarkreuz in einer Kirche in Arzl (Tirol). Die Polizei bittet um Hinweise.

14.10.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Ein Kreuz in der Pfarrkirche in Arzl war das Ziel eines Vandalen. Wie die österreichische Polizei mitteilte, riss ein Unbekannter am Freitagvormittag das Kreuz vom Altar der Kirche.

Das Kreuz wurde dadurch schwer beschädigt, teilt die Polizei mit.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Innsbruck unter 0043 059133 7586 melden.

