Plötzlich von Windböe erfasst: Radler schwer verletzt am Achensee

30.10.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, wurden starke Winde einem 40-jährigen Rennradfahrer aus Deutschland zum Verhängnis. Am Sonntag gegen 13.45 Uhr wurde er kurz vor der Mautstelle von Eben am Achensee von einer seitlichen Windböe erfasst und über den rechten Fahrbahnrad hinaus abgedrängt.

Von Windböe erfasst: Rennradler stürzt am Achensee - schwer verletzt

Der Rennradler stürzte und prallte gegen die Straßenböschung. Ein nachfahrender Zeuge hielt sofort an und leistete Erste-Hilfe. Der Rennradler atte sich eine schwere Kopfverletzung und eine Beinverletzung zugezogen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde in das Krankenhaus nach Murnau geflogen.

Starker Wind führte am Wochenende in Österreich auch dazu, dass der alpine Ski-Weltcup der Herren in Sölden abgebrochen wurden.

