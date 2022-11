Frauen geraten bei Klettertour in Not - stark unterkühlt

Zwei Deutsche sind bei einer Klettertour im Wettersteingebirge in eine Notlage geraten. Die Rettung war kompliziert.

14.11.2022 | Stand: 19:53 Uhr

Zwei deutsche Staatsbürgerinnen im Alter von 29 und 53 Jahren sind am Sonntag gegen 17.15 Uhr bei einer Klettertour auf der Kletterroute „Bayrischer Traum“ (Schüsselkarspitze/Wettersteingebirge) in Leutasch in Not geraten.

Beim Abseilen, beziehungsweise dem anschließenden Abziehvorgang verhängte sich das Seil oberhalb der Seilschaft, wodurch die Alpinistinnen ihren Standplatz nicht mehr verlassen konnten, berichtet die Tiroler Polizei. Daraufhin setzten die Frauen um 17.15 Uhr einen Notruf ab.

Mit dem Notarzthubschrauber, welcher einen Nachtflug durchführte, war es aufgrund der steilen und teils überhängenden Wandpassagen nicht möglich, die beiden Deutschen mittels Windenbergung aus ihrer Notlage zu befreien.

Schließlich wurde ein Mitglied der Bergrettung Leutasch unter extrem schwierigen Bedingungen vom Hubschrauber oberhalb der Frauen abgesetzt. Der Bergretter seilte sich im Anschluss zu den Alpinistinnen mit weiterem Abseilmaterial ab, worauf ein Abseilen zum Wandfuß und ein Abtransport mit dem Rettungshubschrauber möglich war. Die Deutschen blieben unverletzt, waren jedoch stark unterkühlt.

