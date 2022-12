Familie stürzt am Fernpass mit Auto zehn Meter in die Tiefe - zwei Verletzte

Schwerer Unfall heute am Fernpass: Eine Familie aus den Niederlanden stürzt mit ihrem Auto zehn Meter über eine Straßenböschung ab. Es gibt zwei Verletzte.

24.12.2022 | Stand: 21:17 Uhr

Der Unfall am Fernpass ereignete sich laut Tiroler Landespolizei heute am Heiligabend gegen 12.30 Uhr. Eine Familie aus den Niederlanden war auf der B179 in Richtung Nassereith unterwegs. Im Auto saßen drei Kinder, der 52-jährige Fahrer und seine Ehefrau (50).

In einer Rechtskurve geriet das Auto laut Polizei ins Rutschen. Der Fahrer verlor die Kontrolle, in der Folge stürzte der Wagen über eine Straßenböschung etwa zehn Meter tief in ein angrenzendes Waldstück ab.

Unfall am Fernpass an Heiligabend: Zwei Menschen verletzt

Durch den Unfall wurden "zwei Personen unbestimmten Grades verletzt". Der Rettungsdienst brachte sie ins Bezirkskrankenhaus in Zams. Wie schwer die Verletzungen sind und um wen es sich dabei handelt, teilt die Tiroler Polizei nicht mit. Lediglich heißt es: Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und "unterzog sich keiner ärztlichen Behandlung".

Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Fernpass-Bundesstraße musste am Mittag für die Bergung rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

Mehr Nachrichten aus Tirol, Vorarlberg und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.