Auto und Lastwagen prallen in Reutte frontal ineinander - Pkw-Fahrerin verletzt

Ein Auto kommt nach dem Überholen ins Schleudern und prallt auf der Fernpassbundesstraße in Reutte frontal in einen Lastwagen. Eine Frau wird verletzt.

07.09.2021 | Stand: 08:18 Uhr

Ein Lastwagen und ein Auto sind am späten Montagabend in Reutte in Tirol frontal zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 31-jähriger Österreicher mit seinem Lkw die Fernpassbundesstraße entlang gefahren, als ihm im Bereich des sogenannten "Katzenberg" ein Pkw auf seiner Spur entgegenkam. Die Fahrzeuge kollidierten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 25-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens nach einem Überholvorgang mit ihrem Auto ins Schleudern gekommen und frontal in den Lkw geprallt. Die Deutsche wurde im Bereich des Brustkorbs verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auto und Lastwagen mussten abgeschleppt werden

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und von einem Abschleppunternehmen von der Straße entfernt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Reutte mit 13 Kräften und zwei Fahrzeugen sowie die Besatzung eines Rettungswagens und je eine Streife der Polizei Reutte und Lermoos.

