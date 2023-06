Schweizerinnen stürzen nach Selfie drei Meter in die Tiefe

Weil sie ein Selfie nahe der Katzenkopfhütte (Tirol) machen wollten, haben sich zwei Schweizerinnen an einen Zaun gelehnt - doch dieser brach.

12.06.2023 | Stand: 17:45 Uhr

In Tirol sind am Montag gegen 13.45 Uhr ein 67-jähriger Schweizer, eine 64-jährige Schweizerin und eine 69-jährige Schweizerin zur Katzenkopfhütte in Leutasch gewandert. Die Wanderer wollten laut Polizei nahe der Hütte ein Selfie machen. Dazu lehnten sich die drei Schweizer an den Holzzaun, der ihnen bis zur Hüfte reichte.

Frauen prallen mit dem Kopf und dem Rücken auf eine Terrasse

Als die Wanderer an dem Holzbrett lehnten, brach das Holz und die 64-jährige Schweizerin und die 69-jährige Schweizerin stürzten nach hinten weg und etwa drei Meter über eine Natursteinmauer nach unten. Die beiden prallten mit dem Kopf und dem Rücken auf die untere Terrasse.

Der 67-jährige Schweizer konnte sich seitlich festhalten und blieb unverletzt. Die Frauen wurden durch den Sturz schwer verletzt und wurden nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ und dem „Christophorus 1“ in das Landeskrankenhaus Hall und Innsbruck eingeliefert.

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie immer hier.