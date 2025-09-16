Motorradfahrer muss nach Sturz auf B171 in Tirol reanimiert werden

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 15.9.2025 in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land in Tirol) musste ein Motorradfahrer reanimiert werden. Die B171 wurde etwa eine Stunde lang komplett gesperrt.

Ein 33-Jähriger war nach Angaben der Tiroler Polizei am Montagabend, 15.9.2025, gegen 19.40 Uhr mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Thaur in Richtung Westen unterwegs. Hinter dem Österreicher fuhr sein Freund ebenfalls mit einem Motorrad.

Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt auf Straße

Der Freund sagte später gegenüber der Polizei, der 33-Jährige habe die Kontrolle über sein Motorrad auf der B171 in Thaur verloren. Der Österreicher stürzte daraufhin und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Anschließend wurde der Rettungsdienst alarmiert. Die Helfer mussten den 33-jährigen Motorradfahrer reanimieren und brachten ihn in die Klinik Innsbruck.

B171 in Thaur nach Unfall eine Stunde komplett gesperrt

Die Fahrbahn der Bundesstraße 171 in Thaur in Richtung Westen wurde nach dem Unfall etwa eine Stunde lang komplett gesperrt. Im Einsatz waren laut Polizei der Rettungsdienst mit einem Wagen, die Feuerwehr Thaur mit vier Fahrzeugen und 20 Mann, ein Kriseninterventions-Team sowie drei Polizei-Streifen.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at