Auto stößt auf der B178 bei Söll frontal mit Lkw zusammen - zwei Verletzte

Auf der B178 bei Söll sind am Freitag ein Auto und ein Lkw frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt.

06.05.2022 | Stand: 21:20 Uhr

Bei einem Unfall am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der B178 bei Söll in Tirol wurden zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei berichtet, war ein 27-Jähriger mit seinem mit Rundhölzern beladenen Lkw auf der Bundesstraße von St. Johann kommend in Richtung Wörgl unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 31-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Gasthofes und wollte auf die B178 Richtung St. Johann fahren.

Unfall auf der B178 bei Söll: Auto stößt frontal mit Lkw zusammen

Dem Lkw-Fahrer gelang es trotz Bremsmanövers nicht mehr, der Autofahrerin auszuweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurden die 31-jährige Autofahrerin und ihr 37-jähriger Beifahrer in den Wagen eingeklemmt. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer setzte einen Notruf ab. Ein zufällig anwesender Arzt leistete Erste Hilfe.

Die hinzugerufene Feuerwehr befreite die Frau und ihren Beifahrer aus dem Auto. Die 31-jährige Fahrerin wurde verletzt, ihr 37-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die B178 etwa eine Stunde lang für den kompletten Verkehr gesperrt.

