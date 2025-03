Schock auf der Piste: Skifahrer nach Zusammenstoß mit Snowboarder verletzt

Am Freitagvormittag sind in Schröcken ein 56-jähriger Skifahrer und ein Snowboarder auf der Piste Schöniplatz zusammengestoßen. Laut Polizei Au fuhr der Snowboarder seitlich in den Skifahrer, wodurch dieser stürzte. Beide setzten ihre Fahrt nach einem kurzen Gespräch ohne Austausch von Kontaktdaten fort. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Kollision zwischen Skifahrer und Snowboarder in Schröcken

Erst gegen Mittag bemerkte der 56-Jährige starke Schmerzen im Knie- und Rippenbereich. Daraufhin alarmierte er die Pistenrettung. Nach Polizeiangaben suchte er nach der Erstversorgung dann einen Arzt in Lech auf.

Unfall auf Schöniplatz: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Au bittet sowohl den Snowboarder als auch mögliche Zeugen, sich bei den zuständigen Beamten unter der Nummer +43 59 133 8122 zu melden.

Der Snowboarder sei schätzungsweise zwischen 45 und 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß, trug braune Skibekleidung und fuhr ein braunes Snowboard.