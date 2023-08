Fünf Menschen bei Unfall auf der Fernpassstraße in Tirol verletzt

Zwei Erwachsene und drei Kinder wurden bei einem Unfall auf der Fernpassstraße in Tirol verletzt. Was passiert ist.

04.08.2023 | Stand: 10:44 Uhr

Bei einem Unfall am Freitag gegen 6.25 Uhr auf der Fernpassstraße in Musau ( Tirol) in Fahrtrichtung Deutschland wurden fünf Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein 44-Jähriger beim Überholen mit einem entgegenkommenden 63-Jährigen zusammen. Der 63-Jährige und seine 12-jährige Enkelin wurden verletzt.

Unfall auf der Fernpassstraße in Tirol: Mehrere Kinder verletzt

Ebenso verletzt wurden die 40-jährige Frau des Unfallverursachers, seine 10-jährige Tochter und sein 6-jähriger Sohn. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

