Schwerer Unfall im Sellrain: Deutsche Autofahrerin fährt Landsmann tot

Auf der Sellraintalstraße in Silz kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Das Auto einer 35-jährige Deutschen erfasste einen Fußgänger, der ums Leben kam.

02.01.2022 | Stand: 20:11 Uhr

Die 35-Jährige befuhr am Morgen in Silz die Sellraintalstraße taleinwärts. Aus unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen und erfasste dort einen in Richtung Gaiskogelbahn gehenden 32-jährigen deutschen Wintersportler. Der Mann soll aus Bayern stammen.

Tödlicher Unfall im Sellrain: Fußgänger erleidet tödliche Verletzungen

Durch die Kollision erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Nach dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger stieß das Auto der Deutschen noch gegen zwei auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge. Dabei wurde eine 61-Jährige, die sich in einem der geparkten Fahrzeuge gerade ihre Skischuhe anzog schwer am Bein verletzt. Die ebenfalls aus Deutschland stammende Skifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Alkotest mit der Unfallverursacherin verlief negativ.

