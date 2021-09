Auto fährt in Menschengruppe: Sieben Verletzte bei Viehscheid in Tirol

Schlimmer Unfall bei einem Viehscheid im Zillertal: Ein Auto fährt in eine Menschengruppe. Grund: wohl ein technischer Defekt. Sieben Menschen werden verletzt.

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, gab es am Samstagmittag einen schlimmen Unfall bei einem Almabtrieb im Zillertal. Sieben Menschen wurden dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt, zwei davon schwer.

Das Unglück ereignete sich am Samstag beim Viehscheid vom Hochschwendberg in Richtung Hippach bei Mayrhofen im Zillertal. Offenbar aufgrund eines technischen Versagens fuhr gegen 13 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Auto in das Ende des Menschen- beziehungsweise Tierzuges. Anschließend prallte der Pkw gegen eine Begrenzungsmauer.

Nach ersten Erkenntnissen wurden sieben Menschen verletzt - zwei davon schwer. Zu den Verletzten zählt die Polizei derzeit die beiden Autoinsassen und fünf weitere Personen.

Nach dem Unfall lief im Zillertal ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten an: Im Einsatz waren etliche Rettungskräfte, zwei Notarzthubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Hippach sowie die Streifen der Polizeiinspektionen Ried im Zillertal und Zell am Ziller.

