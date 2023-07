19-Jähriger aus Landkreis Garmisch-Partenkirchen stirbt bei Unfall

Ein Autofahrer prallt auf der Straße zwischen Ehrwald und Garmisch gegen eine Bus und stirbt - trotz Reanimationsversuchen. Es gibt weitere Verletzte.

25.07.2023 | Stand: 07:05 Uhr

Ein 19-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Ehrwald (Bezirk Reutte in Tirol) ums Leben gekommen. Der junge Deutsche aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen war laut Polizei mit seinem Pkw auf der B187 zwischen Ehrwald und Garmisch unterwegs, als ihm ein Reisebus aus Sachsen entgegenkam.

Auto gegen Bus bei Ehrwald: 19-Jähriger stirbt

Der Pkw des 19-Jährigen prallte auf Höhe Straßenkilometer 9,53 im Gemeindegebiet von Lermoos mit dem Reisebus, in dem ein 55-Jähriger aus Deutschland am Steuer saß, zusammen - warum ist allerdings noch unklar. Das Auto wurde daraufhin über die Straße und Böschung geschleiudert und landete in der Loisach, einem Fluss der zwischen Ehrwald und Garmisch-Partenkirchen fließt.

Ersthelfer bargen den 19-Jährigen aus dem Fahrzeug, das im Wasser des Flusses lag. Sie versuchten anschließend, den jugen Mann zu reanimieren - was das Notarztteam fortsetzte. Es gelang ihm allerdings nicht, den Fahrer ins Leben zurückzuholen.

Busfahrer und Reiseleiterin kommen verletzt in Kliniken

Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Reisebusses wurde bei dem Unfall verletzt, wie schwer ist noch unklar. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen ins Klinikum nach Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen).

Die 61-jährige Reiseleiterin aus Sachsen wurde bei dem Unfall ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungsdienst transportierte die Deutsche ins Klinikum nach Garmisch-Partenkirchen.

40 Insassen des Busses werden ärztlich untersucht

Alle weiteren 40 Insassen des Busses wurden von der Rettung Bayern zu der Kreisverbandsstelle in Garmisch-Partenkirchen gebracht und dort ärztlich untersucht.

Nach Angaben der Kreisverbandsstelle wurden dort bei zehn Insassen aus Deutschland leichte Verletzungen festgestellt. Im Anschluss brachte ein Ersatzbus alle Fahrgäste der Reisegruppe aus dem Raum Chemnitz zu ihrem Ziel nach Tarrenz (Bezirk Imst).

B187 nach Unfall vier Stunden lang gesperrt

Bei dem Unfall waren viele Einsatzkräfte der Feuerwehr Lermoos, der österreichischen und bayrischen Rettung, der Wasserwacht Garmisch-Partenkirchen, deutsche und österreichische Polizisten sowie zwei Notarzthubschrauber im Einsatz.

Die Bergung des Pkw gestaltete sich schwierig. Die B187 musste etwa vier Stunden lang gesperrt werden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim berichtete, sorgte die Sperrung der Straße in Tirol auch auf der Bundesstraße 23 in Bayern für erheblichen Stau.

