Unfall, Flucht vor Polizei, erneuter Crash, schwer verletzt: Fahrer in Telfs war betrunken

Ein Autofahrer überfuhr vor den Augen der Polizei einen Kreisel, raste auf die Beamten zu und crashte wenig später erneut. Dabei verletzte er sich schwer.

29.07.2022 | Stand: 11:07 Uhr

Kuriose Szenen in Telfs: Erst überfuhr ein 63-Jähriger vor den Augen der Polizei einen Kreisverkehr, dann flüchtete er, wobei er die Beamten nahezu überfuhr. Kurz danach krachte es erneut - der Mann verletzte sich dabei schwer. Die Polizeibeamten hatten zuvor eine gewöhnliche Fahrzeugkontrolle an besagtem Kreisel gemacht. Während einer Kontrolle war der Mann laut Polizei mit seinem Wagen über die Grünfläche des Kreisverkehrs gefahren und anschließend gegen den Bordstein gekracht. Zwei Beamte liefen sofort zum Unfallfahrzeug. Doch der Fahrer fuhr mit dem schwer beschädigten Auto wieder los. Die Polizisten versuchten, den Mann zu stoppen, doch der beschleunigte und fuhr auf die beiden zu. Nur durch einen Sprung zur Seite konnten sich die Beamten retten.

Mann flüchtet in Telfs nach Unfall vor Polizei: Gegen Felswand gekracht und schwer verletzt

Die Polizei nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. Sein Auto fanden sie auf einer Straße zwischen Telfs und Bairbach. Der 63-Jährige war mit seinem Wagen in einer leichten Linkskurve gegen die Leitplanke geprallt und in der anschließenden Rechtskurve gegen eine Felswand. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer - er war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Auto. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Laut Polizei war der Mann betrunken.

