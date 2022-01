Zug legt außerplanmäßigen Halt für Transport von verunglücktem Kletterer ein

Ein Kletterer ist im Klettergebiet Martinswand in Zirl abgestürzt. Um ihn ins Krankenhaus zu transportieren, legte ein Zug einen außerplanmäßigen Halt ein.

19.01.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Am Dienstag ist gegen 14.50 Uhr ein Kletterer im Klettergebiet Martinswand in Zirl in Tirol abgestürzt. Wie die Polizei berichtet, ist der 45-Jährige über die Stahlleiter bei der Bahngalerie im Klettergarten gestiegen und dabei abgerutscht. Er stürzte aus einer Höhe von zwei bis drei Metern auf den Boden und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades an den Füßen zu.

Die Bergrettung Innsbruck hat ihn geborgen. Der Weitertransport erfolgte mit einem fahrplanmäßigen Zug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), der extra dafür einen außerplanmäßigen Halt einlegte.

