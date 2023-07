Motorradfahrer muss Auto ausweichen und stürzt – Zeugen gesucht

Ein Motorradfahrer musste in Feldkirch (Vorarlberg) in Österreich einem Auto ausweichen und stürzte. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Feldkirch ( Vorarlberg) in Österreich verletzt worden. Der 57-Jährige fuhr nach Polizeiangaben am Montag, 17. Juli, gegen 19.30 Uhr von der Rheinstraße kommend in den Kreisverkehr zwischen der Rheinstraße und der Feldkircher Straße. Zur selben Zeit fuhr ein Auto ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Aus welcher Richtung das Auto kam sowie weitere Details dazu sind nicht bekannt.

Der Motorradfahrer bremste reflexartig, um eine mögliche Kollision zu verhindern und verlor deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr gegen ein Straßenschild und stürzte mit seinem Motorrad auf den Asphalt.

Unfall im Kreisverkehr in Feldkirch: Motorradfahrer verletzt

Der Motorradfahrer wurde verletzt. Außerdem wurden sein Fahrzeug sowie das Verkehrszeichen beschädigt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirch unter +43 (0) 59 133 8150 in Verbindung zu setzen.

