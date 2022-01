Autofahrerin will Schneepflug ausweichen - Pkw überschlägt sich

Eine 18-Jährige ist bei einem Überschlag mit ihrem Auto in Bartholomäberg (Vorarlberg) verletzt worden. Der jungen Frau war ein Schneepflug entgegengekommen.

20.01.2022 | Stand: 16:21 Uhr

Ein Pkw hat sich am Donnerstagmorgen in Bartholomäberg ( Vorarlberg) überschlagen. Eine 18-Jährige war laut Polizei mit ihrem Wagen auf der Bärgerstraße von Bartholomäberg in Richtung Schruns unterwegs. Ihr kam auf Höhe des Hauses mit der Nummer drei ein Schneepflug entgegen. Der 22-jährige Fahrer hielt sein Fahrzeug an, damit die Frau in die Einfahrt eines Hauses ausweichen konnte.

Auto rutscht, überschlägt sich und landet an einem Baum

Die 18-Jährige geriet beim Bremsen mit ihrem Auto ins Rutschen. Es touchierte daraufhin das Räumschild des Schneepfluges, schleuderte über eine Böschung an der Straße und überschlug sich. Der Pkw kam schließlich auf der Fahrerseite liegend an einem Baum zum Stehen.

18-Jährige bei Unfall in Bartholomäberg verletzt

Die Fahrerin konnte sich nicht selbst aus dem Wagen befreien. Die Feuerwehr barg die 18-Jährige aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Landeskrankenhaus Bludenz. Am Auto entstand Totalschaden. Die Bärgerstraße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt.

