Mann stürzt mit Auto in Vorarlberg ab und stirbt

In Vorarlberg ist ein 49-Jähriger mit seinem Auto 250 Meter über eine Waldschneise abgestürzt. Bekannte meldeten ihn zuvor als vermisst.

31.08.2021 | Stand: 17:55 Uhr

Im Bereich der Unteren Brüggelealpe in Vorarlberg ist am Dienstag eine Person mit einem Auto abgestürzt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 49-jähriger Jagdaufseher auf der Fahrt von der Unteren zur Oberen Brüggelealpe aus unbekannter Ursache vom Forstweg abgekommen war, berichtet die Vorarlberger Polizei.

Das Auto stürzte folglich etwa 250 Meter über eine stark abschüssige Waldschneise ab. Durch den Absturz dürfte sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen haben, wodurch der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Das Fahrzeug kam letztendlich an einer Baumreihe zum Stillstand.

49-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 49-Jährige habe sich am Montag gegen 14 Uhr zuletzt telefonisch gemeldet und angegeben, im Bereich der Oberen Brüggelealpe zur Jagd zu gehen. Nachdem er am Dienstag einen Termin nicht wahrgenommen hatte und auch telefonisch nicht erreichbar war, suchten Bekannte des Vermissten im besagten Bereich.

Sie entdeckten gegen 10 Uhr die Unfallstelle und alarmierten die Rettungskräfte. Aufgrund des abschüssigen Geländes erfolgte die Bergung des Leichnams mit dem Polizeihubschrauber. Gesamt waren zwei Patrouillen der Polizeiinspektion Bludenz, die Besatzung des Rettungshubschraubers "C8" und des Polizeihubschraubers "Libelle", sowie Beamte der Spurensicherung vor Ort.