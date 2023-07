Radfahrer fährt Kind an der Seepromenade in Bregenz an

An der Seepromenade in Bregenz stoßen ein Radfahrer und ein dreijähriger Bub zusammen. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Radler.

04.07.2023 | Stand: 20:57 Uhr

An der Seepromenade in Bregenz hat ein unbekannter Radfahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein dreijähriges Kind angefahren. Wie die Polizei mitteilt, rannte der Bub im Bereich des Eispavillons auf den provisorischen Radweg, weil er einer Taube nachjagte.

Der unbekannte Radfahrer, der aus Richtung Lochau kam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Der Unbekannte und eine weitere Radfahrerin hielten an und erkundigten sich bei der Mutter nach dem Kind.

Unfall in Bregenz: Unbekannte Radfahrer gesucht

Diese setzte sich dann mit ihrem Sohn in ein Café und sagte den Radfahrern, dass sie weiter fahren könnten. Kurze Zeit später beschloss die Frau doch, das Kind in einem Krankenhaus untersuchen zu lassen. Bei den unbekannten Radlern handelte es sich laut Polizei wohl um deutsche Touristen. Diese sollen sich bitte bei der Polizei in Bregenz melden.

