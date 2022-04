Motorradfahrer bei Unfall in Breitenwang in Reutte leicht verletzt

Bei einem Unfall in Breitenwang nahe Füssen wurde ein Motorradfahrer am Donnerstag verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

28.04.2022 | Stand: 21:31 Uhr

In Breitenwang in Reutte ( Tirol) hat es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr einen Unfall gegeben. Ein 28-jähriger bog an einer Kreuzung zur L255 auf Höhe der Kreckelmoosstraße nach links Richtung Füssen ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland die L255 Richtung Reutte.

Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Er wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Dabei erlitt der 56-Jährige leichte Verletztungen. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Auf der Straße kam es im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

