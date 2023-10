Irrfahrt in Dornbirn: Autofahrerin gerät an Bahnhof auf das Gleis

Am Bahnhof Haselstauden fährt eine Autofahrerin auf den Bahnsteig und stürzt ins Gleisbett. Sie fährt fast zwei Kilometer bis zum nächsten Bahnhof.

26.10.2023 | Stand: 07:34 Uhr

In Dornbirn ( Vorarlberg) ist ein 70-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 22.45 Uhr am Bahnhof Haselstauden auf den Bahnsteig gefahren. Ihr Auto stürzte über die Bahnsteigkante und kippte auf das Gleis, so die Polizei. Daraufhin fuhr die Frau weiter auf dem Bahngleis bis zum Bahnhof Schwarzach. Dabei legte sie eine Strecke von fast zwei Kilometern zurück.

Auto in Dornbirn auf den Bahngleisen: Unfall verhindert

Eine Polizeistreife konnte sie gegen 22.55 Uhr auf ihrer Irrfahrt stoppen. Weil die Polizei direkt nach Eingang des Notrufs gegen 22.45 Uhr das Gleis sperren ließ, kam es zu keiner Kollision mit einem Zug. Niemand wurde verletzt.

Polizei nimmt Fahrerin den Führerschein ab

Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie war nicht betrunken, habe laut Polizei aber keine zeitliche und örtliche Orientierung gehabt. Außerdem sei sie übermüdet gewesen. Die Beamten nahmen ihr den Führerschein ab. An ihrem Auto entstand erheblicher Sachschaden am Unterboden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Auch das Gleis wurde beschädigt. Ob dort noch Züge fahren können, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.