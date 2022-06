Autofahrer überfährt Hund in Dornbirn vor den Augen seiner Besitzerin

Eine 29-Jährige ist in Dornbirn mit ihrem Hund Gassi gegangen. An einem Zebrastreifen überfuhr ein schwarzer SUV den Hund. Der Fahrer floh anschließend.

In Dornbirn hat ein unbekannter Autofahrer den Hund einer 29-Jährigen überfahren, während diese mit dem Tier Gassi ging. Wie die Vorarlberger Polizei mitteilt, lief die Frau am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr über einen Zebrastreifen, der Hund - ein grau weißer Bolonka Zwetna - lief an einer Leine hinter ihr her.

Schwarzer SUV überfährt Hund an Zebrastreifen in Dornbirn

Ein schwarzer SUV hielt zunächst an dem Zebrastreifen an und lies die Frau passieren. Danach fuhr er jedoch weiter, während der Hund noch auf der Straße war und erfasste diesen. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer laut Polizei weiter.

Der Hund wurde bei dem Unfall schwer verletzt und starb später beim Tierarzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dornbirn unter +43 (0) 59 133 8140 zu melden.

