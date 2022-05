Autofahrer kommt in Vorarlberg von der Straße ab - Angehörige finden ihn in Waldstück

Ein Autofahrer ist in Egg in Vorarlberg von der Straße abgekommen. Seine Angehörigen suchten nach ihm und fanden ihn am Abend.

Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Unfall in Egg in Vorarlberg gebaut. Er war seit Mittag alleine unterwegs und kam am Abend nicht nach Hause, teilt die Polizei mit. Deshalb starteten Angehörige im Bereich Alberschwende eine Vermisstensuche. Dabei stellten sie unweit des VKW Kraftwerks eine Fahrspur in der Wiese fest.

Unfall in Egg in Vorarlberg: Vermisster liegt in steilem waldigen Gelände

In der Folge entdeckten sie das verunfallte Auto des 82-Jährigen. Offenbar ist das Auto zuvor seitlich gegen Bäume am Waldrand geprallt. Der Mann war nicht im Auto und lag mit Gesichtsverletzungen in steilem waldigen Gelände. Einige Bäume verhinderten seinen weiteren Absturz in die Tiefe.

Die hinzugerufene Feuerwehr Alberschwende und die Bergrettung Hittisau bargen den Verletzten und sicherten das Auto gegen einen weiteren Absturz ab. Der 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

