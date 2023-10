Nach Unfall wegen Sekundenschlaf: Senior stirbt an den Folgen

Am Dienstag, 3. Oktober, geriet bei Feldkirch ein Auto auf die Gegenfahrbahn es kommt zum Frontalzusammenstoß. Nun ist ein Beteiligter an den Folgen gestorben.

10.10.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Nach einem schweren Unfall in Egg bei Feldkirch am Dienstag vergangener Woche, ist der Fahrer 87-jährige Fahrer eines der beteiligten Autos nun im Krankenhaus an den Folgen gestorben. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann, der mit seinem Auto wahrscheinlich wegen eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geriet, erlag am 6. Oktober vermutlich einer durch den Verkehrsunfall erlittenen Hirnblutung im Krankenhaus Feldkirch.

Senior verstirbt nach schwerem Unfall in Vorarlberg an den Folgen

Der Senior fuhr am 3. Oktober, zusammen mit seiner gleichaltrigen Ehefrau, mit dem Auto auf der L26 in Richtung Ortszentrum von Egg. Plötzlich geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 58-Jährigen zusammen, die noch zwei weitere Mitfahrer im Auto hatte.

Die 87-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Notfallhubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Der verletzte 87-jährige Lenker des Unfallfahrzeugs wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Unfall fordert vier Verletzte

Auch die 58-jährige Lenkerin klagte über Schmerzen und wurde mit einer weiteren verletzten Person, die in ihrem PKW mitfuhr, in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. An beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die wichtigsten Nachrichten aus Vorarlberg und Tirol lesen Sie immer hier.