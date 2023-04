Auto und Moped stoßen in Feldkirch zusammen - 15-Jähriger verletzt

In Feldkirch stoßen ein Autofahrer und ein Mopedfahrer zusammen. Bei dem Unfall in Vorarlberg wird ein 15-Jähriger verletzt.

24.04.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Bei einem Unfall in Feldkirch ( Vorarlberg) wurde am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Mopedfahrer mit einem Auto frontal zusammen.

Der 63-jährige Autofahrer wollte eine Autorikscha auf der Neuen Freschnerstraße in Richtung Oberfresch überholen, weil diese auf Höhe der Müllcontainer am rechten Fahrbahnrand stehenblieb. Dabei übersah der Autofahrer offenbar den entgegenkommenden 15-Jährigen auf seinem Moped. Der Jugendliche konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Der Rettungsdienst versorgte den Jugendlichen vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw und das Moped wurden bei dem Unfall im Frontbereich beschädigt.

