Fahrradfahrer bei Unfall in Feldkirch schwer verletzt

Bei einem Unfall in Feldkirch in Vorarlberg wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

11.04.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Bei einem Unfall in Feldkirch ( Vorarlberg) am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem E-Bike auf dem Fahrradweg von Rankweil kommend in Richtung Stadtzentrum. Zur selben Zeit fuhr ein Autofahrer auf der Straße in dieselbe Richtung.

Auf Höhe der Einfahrt zum Bahnhof Feldkirch erfasste der Autofahrer vermutlich mit dem rechten Seitenspiegel die Lenkstange des Fahrrads. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

