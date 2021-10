Unbekannter Autofahrer überfährt Luchs in Tirol und flüchtet

Ein Autofahrer hat in Fließ (Tirol) einen Luchs überfahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei fand das tote Tier um 2 Uhr nachts.

22.10.2021 | Stand: 15:28 Uhr

Weil ein totes Tier auf der Straße lag, haben Zeugen in der Tiroler Gemeinde Fließ die Polizei gerufen. Als die Beamten in der Nacht auf Freitag um 2 Uhr nachts an der Unfallstelle ankamen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Tier um einen Luchs handelte.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Luchs durch die Kollision mit einem KFZ getötet wurde und der Unfalllenker anschließend Fahrerflucht beging", teilt die Tiroler Polizei mit.

Unfall mit Luchs in Tirol: Fahrzeug dürfte stark beschädigt worden sein

Das unbekannte Fahrzeug dürfte bei dem Zusammenstoß stark beschädigt worden sein. Der Kadaver des Luchses wurde von der zuständigen Jagdstelle eingesammelt.

Luchse sind in der Region selten. Doch auch im Allgäu gab es schon Sichtungen.

