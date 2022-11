Betrunkener Deutscher stürzt in Tirol sechs Meter tief von Hausfassade

Ein deutscher Urlauber hat sich bei einem 6-Meter-Sturz in Kappl/Tirol schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wollte über die Fassade in sein Zimmer klettern.

26.11.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Schlimmer Unfall in Kappl in Tirol: Ein junger Deutscher ist beim Versuch, über die Außenfassade in seine Unterkunft zu klettern, gestürzt. Er fiel sechs Meter zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus nach Zams gebracht.

Offenbar waren der 24-Jährige und sein Begleiter (22) betrunken, teilt die Tiroler Landespolizei mit. Die Männer fuhren mit dem Taxi aus der Tourismus-Hochburg Ischgl zurück zu ihrer Unterkunft in Kappl.

Dabei kam es zu einem Streit mit dem Fahrer über den Fahrpreis. Der 24-Jährige riss laut Polizei das Taxameter aus der Verankerung, die beiden Männer liefen davon, ohne die Fahrt zu bezahlen.

Tragischer Unfall in Kappl: Deutscher bei Sturz schwer verletzt

Im Anschluss kam es zu dem folgenschweren Unfall in Kappl, so die Polizei. Offenbar hatten die Männer ihre Schlüssel zu der Urlaubsunterkunft vergessen. Der Jüngere half dem Mann mit der sogenannten Räuberleiter, an der Hausfassade nach oben zu klettern. Der 24-Jährige verlor jedoch das Gleichgewicht und stürzte aus etwa sechs Metern Höhe zu Boden auf eine Terrasse.

Laut Polizei werden die beiden Männer nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

