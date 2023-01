Autos stoßen frontal zusammen - Beide Fahrer schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen in Längenfeld (Tirol) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Das ist bislang bekannt.

10.01.2023 | Stand: 10:32 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Frontal-Zusammenstoß am Mittwoch in Längenfeld (Tirol) schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger aus Österreich war laut Polizei gegen 5.18 Uhr auf der B186 mit seinem Pkw in Richtung Tal unterwegs. Auf der Strecke kam ihm ein 28-Jähriger aus Serbien mit seinem Wagen entgegen.

Frontal-Zusammenstoß in Längenfeld mit zwei Schwerverletzten

Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge stießen in Längenfeld frontal zusammen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der 53-Jährige und der 28-Jährige wurden dabei schwer verletzt und kamen nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Huben und Längenfeld, das Rote Kreuz sowie ein Notarzt und die Streife Sölden 1.

