LKW erfasst E-Bike-Fahrer bei Bregenz - 80-jähriger Radler stirbt

In Lauterach bei Bregenz in Vorarlberg ist am Mittwoch ein Radfahrer (80) bei einem Unfall gestorben. Der Mann wurde von einem abbiegenden Lkw erfasst.

25.11.2021

Der Senior war am Mittwoch gegen 14.30 Uhr mit seinem E-Bike in Lauterach auf der L190 von Bregenz in Richtung Dornbirn unterwegs. An der Kreuzung am "Achpark" in Lauterach blieb er an einer roten Ampel stehen.

Als die Ampel auf grün umschaltete, fuhr er los - gleichzeitig bog ein 16 Tonnen schwerer Lkw an der Kreuzung rechts ab. Wie die Vorarlberger Landespolizei mitteilt, wurde der 80-Jährige dabei vom Lkw erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Der Verunglückte starb noch an der Unfallstelle.

Der 26-jährige Fahrer des Schwerlasters erlitt einen Schock und musste von einem Kriseninterventionsteam vor Ort betreut werden. Die Polizei zog einen Unfall-Sachverständigen zum Unfallort hinzu.

Im Einsatz waren:

Feuerwehr Lauterach mit drei Fahrzeugen und 20 Personen

Rettung und Notarzt

Sieben Streifen der Bundespolizei

Kriseninterventions-Team mit zwei Personen

