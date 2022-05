Auto prallt gegen Betonmauer in Lustenau - Fahrerin schwer verletzt

Eine 56-Jährige fährt mit ihrem Auto über eine Kreuzung in Lustenau und damit gegen eine Betonmauer. Die Frau wird schwer verletzt und kommt ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Lustenau ( Vorarlberg) schwer verletzt worden. Die 56-Jährige war laut Polizei gegen 6.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rheinstraße in Richtung Reichsstraße unterwegs und wollte weiter in Richtung Zentrum fahren.

Auto stößt in Lustenau gegen Betonmauer

Die Frau fuhr allerdings an der Kreuzung zur Reichsstraße mit ihrem Auto geradeaus über beide Fahrstreifen - warum ist bislang unklar. Ihr Wagen prallte an der Bus-Haltestelle gegen eine Betonmauer. Die 56-jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Landeskrankenhaus Dornbirn. Andere Menschen wurden nicht verletzt.

Am Pkw entsteht Totalschaden

An ihrem Pkw entstand laut Polizei Totalschaden. Ein Alkoholtest bei der Frau verlief negativ. Die Reichsstraße wurde kurzzeitig gesperrt, bis der Wagen abgeschleppt wurde. Die Feuerwehr Lustenau reinigte die Fahrbahn, auf die Kühlmittel und Motoröl gelaufen waren.

