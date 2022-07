Motorradfahrer prallt gegen Baum - Lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der Straße zwischen Lustenau und Dornbirn (Vorarlberg) gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

26.07.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Dornbirner Straße in Lustenau ( Vorarlberg) schwebt ein 22-Jähriger in Lebensgefahr. Der Motorradfahrer war laut Polizei auf der L204 in Richtung Dornbirn unterwegs. Er verlor bei einem Überholvorgang auf Höhe Straßenkilometer 4,4 auf regennasser Straße offenbar die Kontrolle über seine Maschine.

Zwischen Lustenau und Dornbirn: Motorradfahrer prallt frontal gegen Baum

Der Motorradfahrer kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und stürzte in den Graben. Dadurch erlitt der 22-Jährige nach Polizeiangaben lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Landeskrankenhaus Feldkirch.

An der Maschine entstand Totalschaden.

