Zwölfjähriges Mädchen von Auto erfasst und verletzt

In Lustenau hat ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ein Mädchen erfasst. Die Zwölfjährige wurde bei dem Zusammenprall verletzt.

17.01.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Ein 19-jähriger Fahrer hat am Montagmorgen in Lustenau ein zwölfjähriges Mädchen mit seinem Auto erfasst und dabei verletzt. Nach Polizeiangaben war der junge Mann gegen 7 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Bregenz unterwegs. Auf Höhe des Kreisverkehrs am Bahnhof wurde der Fahrer offenbar von der Sonne geblendet. Mit seinem Pkw erfasste er das Mädchen, das die Straße an einem Zebrastreifen überquerte.

Die Zwölfjährige wurde bei dem Unfall verletzt. Wie schwer, ist laut Polizei noch unklar. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus in Dornbirn.

Ein bei dem 19-jährigen Fahrer durchgeführter Alkoholtest zeigte laut Polizei ein negatives Ergebnis.

