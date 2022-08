Auto gegen Motorradfahrer: 38-Jähriger bei Unfall in Mutters schwer verletzt

Ein Auto ist am Montagabend in Mutters (Tirol) mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Ein 38-Jähriger ist dadurch schwer verletzt worden.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in Mutters ( Tirol) schwer verletzt worden. Ein 38-Jähriger war laut Polizei gegen 18.50 Uhr auf der Brennerstraße (B182) bei Gärberbach in Richtung Norden unterwegs. Zu der Zeit fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf der B182 in Richtung Süden. Er wollte nach links zu einem Grundstück abbiegen.

Auto prallt mit Motorradfahrer in Mutters zusammen

Der 58-Jährige stieß dabei mit seinem Pkw gegen den Motorradfahrer, der ihm entgegenkam. Der 38-Jährige stürzte und wurde dadurch schwer am Oberkörper verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei beträchtlicher Schaden.

