Mann wird bei Waldarbeiten von Baum getroffen und schwer verletzt

Bei Waldarbeiten in Neustift im Stubaital soll ein Baum per Seil abtransportiert werden. Doch er verkeilt sich und trifft einen der Arbeiter.

13.04.2023 | Stand: 06:48 Uhr

Zu einem schweren Forstunfall ist es am Mittwochabend in Neustift im Stubaital gekommen. Laut Polizei hat dort ein Österreicher gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Neffen Forstarbeiten verrichtet. Ein Baumstamm, der per Seilzug abtransportiert wurde und sich verkeilte, traf den 60-jährigen Österreicher im Brust- und Kopfbereich.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Bruder und Neffe des Mannes setzten einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann per Tau geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.

