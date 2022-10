Güterzug erfasst Schulbus nahe Füssen - Kinder verletzt

In Pflach in Tirol hat ein Güterzug einen Linienbus erfasst. Drei Menschen wurden schwer verletzt - darunter auch zwei Kinder.

In Pflach ( Tirol) hat am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr ein Güterzug einen Schulbus erfasst. Das berichten mehrere österreichische Medien. Demnach war der Zug Richtung Vils unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich auch Kinder in dem Bus. Nach ersten Infomationen sollen bei dem Unfall in Pflach drei Menschen schwer verletzt worden sein - darunter der Schulbusfahrer und zwei Kinder.

Unfall in Pflach (Tirol): Güterzug kollidiert mit Schulbus

Zwei Rettungshubschrauber und der Rettungsdienst brachten die Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Pflach ist eine kleine Gemeinde mit knapp 1600 Einwohnern im Bezirk Reutte in Tirol. Sie liegt nahe der Grenze zu Deutschland und ist wenige Kilometer von Füssen (Landkreis Ostallgäu) entfernt.

