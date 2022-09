Sonne blendet Autofahrer, der daraufhin Fußgängerin übersieht

Ein Autofahrer hat am Montag in Reutte eine Fußgängerin übersehen - die Sonne hatte ihn geblendet. Es kam zum Zusammenstoß.

27.09.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Eine 73-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Reutte (Tirol) verletzt worden. Ein Autofahrer war laut Polizei auf der Lechtalstraße B198 in Richtung Fernpassstraße B179 unterwegs. Zur selben Zeit ging eine Kroatin mit ihrem Hund auf dem Gehsteig an der Innsbrucker Straße spazieren.

Sonne blendet Autofahrer, der daraufhin Frau übersieht

Die 73-Jährige wollte im Obermarkt über die Straße. Der 37-jährie Autofahrer übersah die Fußgängerin - wegen der Sonne, die ihn geblendet habe. Und so stieß der Pkw mit der Frau zusammen. Die Kroatin konnte sich noch mit der Hand an der Motorhaube abstützen, stürtre aber trotzdem zu Boden.

Verletzte kommt ins Krankenhaus Reutte

Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt, der Rettungsdienst brachte die 73-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Reutte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand zudem kein Schaden.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.