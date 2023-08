Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall in Reutte

Auf der Lechtal-Bundesstraße bei Reutte stürzt ein Motorradfahrer. Er und ein entgegenkommender Biker werden schwer verletzt.

21.08.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Bei einem Motorradunfall auf der Lechtal-Bundesstraße B198 in Reutte in Tirol wurden am Sonntag zwei Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Kolonne aus Autos und Motorrädern auf der Bundesstraße in Richtung Lechtal, als gegen 9.45 Uhr ein Motorradfahrer nach rechts auf einen Parkplatz biegen wollte und abbremste.

Unfall in Reutte: Zwei Motorradfahrer stürzen

Ein 24-jähriger Motorradfahrer musste daraufhin stark abbremsen und nach links ausweichen und zu verhindern, dass er auf die Fahrzeuge vor ihm auffuhr. Dabei streifte er die beiden Motorräder, die vor ihm angehalten hatten, und stürzte. Der 24-Jährige und sein Bike schlitterten daraufhin Richtung Straßenmitte. Ein entgegenkommender 39-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über das liegende Motorrad. Dabei stürzte er ebenfalls.

B198 nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die B198 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine halbe Stunde gesperrt. An beiden Motorrädern entstand erheblicher Schaden.

