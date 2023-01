Auto auseinandergerissen: 28-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß in Sand

Ein 28-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Sand in Vorarlberg gestorben. Sein Auto wurde bei dem Frontalzusammenstoß auseinandergerissen.

Tödliche Frontalkollision in Sand ( Vorarlberg): Am Sonntagnachmittag (22. Januar 2023) ist ein Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge soll es sich um einen 28-jährigen Mann handeln.

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt, war der 28-Jährige um 16.12 Uhr mit seinem Wagen auf der Faschinastraße in Richtung des Weilers Garsella unterwegs. In der Nähe eines Sägewerks überholte er einen vor ihm fahrenden vollbesetzten Kleinbus. Während des Überholvorganges dürfte der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er schlitterte entlang der linksseitigen Leitschiene.

Zur selben Zeit fuhr eine Frau mit ihrem Auto bergwärts. Trotz der sofortigen Vollbremsung konnte sie eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern.

Schwerer Unfall in Sand (Vorarlberg): Mann stirbt an der Unfallstelle

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das Auto des 28-Jährigen auseinandergerissen. Das Heck wurde etwa 50 Meter weit in Richtung Bachbett geschleudert. Die Front des Fahrzeuges kam neben der Straße zum Stillstand. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Die Insassen des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt.

Nachfolgende Organisationen waren im Einsatz:

Feuerwehr Sonntag mit 25 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen

First Responder mit 4 Einsatzkräften

Besatzung des Rettungshubschrauber "Gallus 1" mit Notarzt; Besatzung des Einsatzhubschraubers der Polizei

Drohnenpilot der Polizei; Beamte des KKD Bludenz,

Gemeindeärztin; KIT-Team

